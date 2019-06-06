Миасс получит низкопольные автобусы по решению суда

Суд после вмешательства прокуратуры обязал администрацию Миасса закупить низкопольные автобусы.

Предыстория такова. Прокуратура Миасса провела проверку по обращению уполномоченного по правам человека в Челябинской области о нарушениях прав инвалидов с дисфункцией опорно-двигательного аппарата в результате отсутствия приспособленного для их нужд транспорта.

Проверка установила, что на территории Миасса отсутствует транспорт общего пользования, оборудованный приспособлениями, обеспечивающими доступ маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры.

«В период 2018 - истекший период 2019 годов денежные средства из бюджетов на мероприятия по дооборудованию пассажирского транспорта приспособлениями, обеспечивающими доступ маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры, а также на приобретение такого транспорта не выделялись. В бюджете городского округа на 2019 год денежные средства на указанные мероприятия также не предусмотрены», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

При этом согласно «дорожной карте» в 2018 году было предусмотрено приобретение четырех единиц низкопольного подвижного состава, работающего на муниципальных автобусных и троллейбусных маршрутах регулярных перевозок, в 2019 году еще столько же. Однако до настоящего времени данный транспорт не приобретен.

В этой связи прокурор города обратился в суд с требованиями обязать администрацию решить данную транспортную проблему. Суд требования прокурора удовлетворил.

Проблема с доступностью общественного транспорта остро стоит не только в Миассе, но и в Челябинске.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого июня общественнику с ограниченными возможностями Николаю Ольховскому пришлось под проливным дождем долго дожидаться рейсового низкопольного автобуса. Инвалиду-колясочнику пришлось связаться с диспетчером, которая в свою очередь созвонилась с одним их водителей, е возвращавшимся на базу. Он «подобрал» инвалида, довезя его до дома.

Ольховский в очередной раз задал вопрос властям Челябинска: «Почему город не покупает новый низкопольный транспорт, приспособленный для инвалидов, не участвует в федеральных программах по его приобретению и не ремонтирует имеющийся подвижной состав?».

Напомним, в мае федеральный Минтранс предложил Челябинску, как и другим городам России, поучаствовать в транспортной части федеральной программы «Доступная среда» и объявил о сборе заявок на приобретение в лизинг современных автобусов. Челябинск, в котором так остро стоит транспортная проблема, участвовать в программе не стал.