Миасс стал пятой ТОСЭР в Челябинской области

Миасский городской округ (Челябинская область) получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Миасс стал пятой ТОСЭР в регионе.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ о создании семи ТОСЭР, в том числе в Миассе, размещен на официальном сайте правительства РФ.

«Там должны быть созданы современные производства и перерабатывающие предприятия, а также логистические комплексы, налажено производство стройматериалов. И конечно, по возможности налажена инфраструктура, включая социальную», - отметил Дмитрий Медведев.

Глава правительства РФ поручил вице-премьеру Виталию Мутко продолжить контролировать эту тему. «Важно, чтобы там резиденты не только появлялись, но и реально инвестировали, чтобы там жизнь активная была, соответственно, бизнес развивался, рабочие места создавались», - подчеркнул Медведев.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер связывает серьезные надежды с присвоением Миассу статуса ТОСЭР. Ключевая задача – создание новых и современных рабочих мест. «Миасс в статусе ТОСЭР будет развиваться более высокими темпами, значит, появится больше возможностей приводить в порядок городскую среду и реализовывать социальные проекты», - отметил врио.

Текслер уже неоднократно высказывал обеспокоенность низкой загруженностью машиностроительных предприятий региона, в том числе Уральского автомобильного завода в Миассе. «Статус ТОСЭР позволит размещать в Миассе новые производства автокомпонентов, спецтехники, комплектующих, обеспечить более быструю окупаемость этих проектов», - считает глава региона. При этом он подчеркивает, что помимо машиностроения нужно развивать и новые инновационные проекты.

На сегодня в Челябинской области создано 4 территории опережающего социально-экономического развития. Бакал получил статус ТОСЭР 6 марта 2017 года. Три компании уже имеют статус резидента: «Легпром», «Урал-рециклинг» и «Абсолют Дробсервис».

В Верхнем Уфалее ТОСЭР было создано 20 ноября 2017 года. Уже появились три резидента: «Уфалейский трикотаж», вторым - «Природный ресурс» и «Уралэнергохим».

В феврале 2018 года первыми на Урале получили статус ТОСЭР два закрытых административно-территориальных образования – Снежинск и Озерск.

Справка.

Постановлением правительства РФ определены границы ТОР «Миасс», виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.

В Миассе планируется организация разведки и добычи россыпного золота, создание высокотехнологичного производства изделий из пластмасс и композитов, производства твёрдосплавных стержней, пластин, компонентов, производства высокотехнологичного ёмкостного, пивоваренного, квасоварного оборудования, промышленных парогенераторов и горелочных устройств, создание предприятия по производству модулей заводской готовности для строительства зданий и сооружений, организация производств щёткодержателей для электродвигателей, лёгких стальных и нержавеющих конструкций, приборов для безопасности пожарных, сельскохозяйственного оборудования, дизельных двигателей, карданных валов для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов сельскохозяйственного назначения, организация промышленно-логистического комплекса по производству автомобилей, создание базы для производства и реализации специальной и наземно-авиационной техники, предприятия по переработке бытовой радиоэлектронной техники.

Создание ТОР «Миасс» позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия – АО «Автомобильный завод "Урал”», повысить инвестиционную привлекательность города, создать около 2200 постоянных рабочих мест, привлечь более 3,7 миллиарда рублей инвестиций.