Миасские школьники заинтересовались перспективой трудоустройства в ГРЦ Макеева

В Миассе (Челябинская область) специалисты кадровой службы и молодые специалисты государственного ракетного центра имени Макеева рассказали старшеклассникам о действующей программе целевого набора в вузы для выпускников школ и колледжей.

Среди главных преимуществ программы - очное обучение на бюджетной основе, выплаты дополнительной стипендии от АО «ГРЦ Макеева», прохождение всех видов практики в подразделениях предприятия, гарантированное трудоустройство после окончания университета.

В 2019 году у ребят есть возможность поступить по целевому набору от ГРЦ на соответствующие специальности не только в Южно-Уральский государственный университет, но и «столичные» вузы: Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Устинова (Санкт-Петербург) и Московский авиационный институт.

По словам специалистов кадровой службы ГРЦ, школьники проявляли неподдельный интерес к экспозиции предприятия, интересуясь направлениями его деятельности, перспективами развития. Узнали они и о том, что ежегодно около 60-70 молодых специалистов вливаются в коллектив Государственного ракетного центра, работая над выполнением новых задач по формированию облика стратегических ядерных сил сдерживания.

Как сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», городскую выставку «Образование и карьера» посетили около 650-ти старшеклассников. У ребят была возможность не только узнать все подробности поступления и последующего трудоустройства, но и пройти профориентационное тестирование, посетить мастер-классы и, конечно, задать все интересующие вопросы о будущем образовании и карьере.

Выставка по традиции была организована центром занятости населения совместно с управлением образования Миасского городского округа для учащихся 8-11-х классов. ГРЦ Макеева принял у ней участие в качестве работодателя.