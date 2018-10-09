Миасские силовики проверят автомобилистов на наличие в автомобиле детских кресел

Участившиеся случаи травматизма детей в дорожно-транспортных происшествиях на территории города Миасса подстегнули сотрудников ДПС города провести сразу два рейда по выявлению нарушений правил дорожного движения детьми вблизи общеобразовательных учреждений.

Только за девять месяцев текущего года в Миассе (Челябинская область) произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с участием детей до 16 лет. В авариях пострадали 23 ребенка. Четыре подростка получили травмы по своей неосторожности. По счастливой случайности погибших в этих авариях не было.

В связи с этим и в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и выполнения требований по безопасности дорожного движения возле общеобразовательных учреждений сотрудниками полиции 17 октября и 24 октября этого года с семи и до девяти утра будут проведены профилактические рейды. С родителями школьников будут проведены профилактические беседы на предмет использования светоотражающих элементов в темное время суток и правильного перехода проезжей части.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в правоохранительных органах Миасса, согласно правилам дорожного движения перевозка детей до семилетнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребёнка.

С семилетнего до 11-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, перевозка должна осуществляться с использованием ДУУ, соответствующих росту и весу ребёнка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детского удерживающего устройства.

По новым правилам, сумма штрафа за данное нарушение составляет три тысячи рублей. Также считается нарушением оставление ребенка до семи лет в автомобиле одного, без старшего. За это нарушение – штраф 500 рублей.