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Автор:
Виктор Загвоздин
Фото:
Виктор Загвоздин
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Михаил Юревич одним из первых поздравил челябинцев с Новым Годом

Неожиданным сюрпризом для некоторых челябинцев стало поздравление бывшего губернатора Челябинской области с Новым Годом. Сотрудники предприятия развезли в качестве подарков известным в городе журналистам открытки и продуктовые наборы за подписью Михаила Юревича.

«В наборе есть макароны разных сортов, крупы и еще всякие мелочи для хозяйства, - рассказала одна из счастливых обладательниц подарка. – Очень приятно, когда тебя не забывают, даже из-за границы отправляют приветы».

Напомним нашим читателям о том, что Свердловский областной суд после перерыва удовлетворил ходатайство прокуратуры об отмене решения Ленинского районного суда Екатеринбурга, в котором отказали в заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По решению суда бывший глава региона заочно арестован на два месяца с момента пересечения границы либо экстрадиции.

С сентября этого года по настоящее время экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич находится в федеральном розыске. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГУ МВД России.

Автор:
Виктор Загвоздин
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