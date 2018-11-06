Миндор направил 41 единицу техники на борьбу со снегом на дорогах Челябинской области

В минувшие праздничные и выходные в Челябинской области наблюдалось ухудшение метеорологических условий. На очистку региональных дорог общего пользования от снега выводили от 13 до 21 единицы техники.

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью на всей территории области прошли осадки в виде снега и мокрого снега – выпало от 0,3 до 3 миллиметров осадков. Мокрый снег прошел в Красноармейском, Кунашакском, Сосновском, Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Саткинском, Чебаркульском, Октябрьском и Троицком муниципальных районах.

В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха оставалась выше нуля градусов по Цельсию. В вечерние часы в понедельник, 5 ноября, и сегодня, 6 ноября, утром столбик термометра опустился ниже нулевой отметки. Ночью местами отмечалось налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, в ночь с 4 на 5 ноября на дорогах работали 13 единиц техники. Прошедшей ночью было выведено уже 21 единица техники, в том числе 5 автомобилей «Урал-тройка», 29 комбинированных дорожных машин (КДМ), один навесной снегоочиститель и один автогрейдер.

На данный момент обеспечен свободный проезд на автомобильных дорогах области, заверяют в миндортрансе.

За минувшие сутки не зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, причиной которых инспекторы ГИБДД указали бы плохое состояние областных автодорог.