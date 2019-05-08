Миндор с общественниками проверило качество проводимого ремонта на одной из дорог

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области во главе с и.о. министра Александром Филипповым вместе с общественниками первые контрольные замеры на ремонтируемом участке дороги Магнитогорск - Кизильское - Сибай Башкортостана. Кроме того, был проведен отбор лабораторных проб.

Ремонт участка с 24 по 47 километр автодороги выполняется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы начались в 2018 году и рассчитаны на три года. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 15,45 километра.

Как сообщили в миндортрансе, в 2018 году было произведено устройство выравнивающего слоя на участке в 5,526 километра. В 2019 году будет отремонтировано еще 7,7 километра. Участок дороги относится к III категории и имеет две полосы движения шириной по три с половиной метра. Ширина обочины - два с половиной метра. Ширина укрепленной полосы обочины по 0,5 метра.

Подрядная организация уже срезала старое покрытие на участке протяженностью 6,45 километра, провела ямочный ремонт (участок ПК0+00 - ПК35+00), уложила выравнивающий слой покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на участке протяженностью 5,526 километра. Также выравнивающий слой укладывается на участке ПК10+00 - ПК20+00.

Специалисты лаборатории уже согласовали состав асфальтобетонной смеси, а сегодня они проверят ее уплотнение путем взятия вырубок.

«Это обязательная процедура, - поясняет директор «Южноуральского центра дорожных испытаний и исследований» Елена Гончаренко. – Если коэффициент уплотнения не соответствует норме, дорожное полотно при дальнейшей эксплуатации разрушится».

При проведении строительного контроля измеряются поперечные уклоны, проверяется качество продольных и поперечных швов, количество проходов асфальтоукладчика, температура асфальтобетонной смеси.

«Работы на автодороге Магнитогорск — Кизильское — Сибай Башкортостана должны быть выполнены в 2019 году. Их стоимость составляет 116 миллионов рублей, - рассказывает и.о. министра Александр Филиппов. - К качеству работ мы предъявляем особые требования. Дорога соединяет два муниципальных района нашей области (Агаповский и Кизильский), кроме того по ней удобно добираться до наших соседей — в Республику Башкортостан».