Миндортнас: Точка в деле о дорожных аукционах в Челябинской области еще не поставлена

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России) приняла заключение об обстоятельствах дела о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост». Но окончательное решение по этому делу еще не принято.

Напомним, производство по делу было открыто 30 августа 2018 года. ФАС считает неправомерным, что практически все контракты на ремонт дорог - 29 аукционов на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей – получило АО «Южуралмост». Губернатор и миндортранс считают претензии необоснованными. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось. На днях комиссия ФАС России приняла заключение об обстоятельствах дела ФАС.

«Комиссия усматривает нарушения статьи 16 и пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции» - сообщает пресс-служба ФАС России. В СМИ сразу появилась информация, что ФАС признала картельный сговор в этом деле.

В миндортрансе региона поясняют, на сегодняшний день окончательное решение по данному делу еще не принято. Существует лишь заключение, в котором комиссия ФАС России высказала свою позицию.

«Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области не согласно с полученным 25 февраля Заключением ФАС РФ, считает его незаконным и необоснованным», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортрансе.

Следующее заседание комиссии ФАС России по рассмотрению данного дела отложено на 18 марта. На нем миндортранс области намерен представить в установленном порядке свои возражения по заключению ФАС.

Министерство уже неоднократно в суде доказывало свою правоту. Так, накануне, 26 февраля, суд Кассационной инстанции Московского округа признал законность действий миндортранса Челябинской области в отношении закупки по содержанию мостовых сооружений Челябинской области в период 2019-2021 годов, определив права на формирование лота за заказчиком. Позиция ФАС России признана незаконной. В данном случае единым лотом проходил ремонт всех мостовых сооружений области. И суд не усмотрел в этом никаких нарушений. В министерстве надеются, что аналогичное решение будет принято и по дорогам.