Минэкологии Челябинской области создает «мусорное» управление

Министерство экологии Челябинской области изменило структуру и штатную численность – создано новое управление для решения «мусорных вопросов».

Постановление «Об утверждении положения, структуры и штатной численности министерства экологии» подписал исполняющий обязанности губернатора Евгений Редин. Документ размещен на официальном сайте правительства области.

Согласно документу, в министерстве создается управление организации обращения с отходами. До этого момента в ведомстве действовал отдел с аналогичным названием.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков, в связи с тем, что с 1 января 2019 года регион перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), увеличилась нагрузка на сотрудников отдела по организации обращения с отходами.

Было принято решение поднять статус отдела до управления и увеличить численность сотрудников. Новое управление будет отвечать за реализацию мусорной реформы в области, взаимодействовать с региональными операторами, контролировать качество вывоза ТКО.

По словам Виталия Безрукова, в настоящий момент отделом организации обращения с отходами руководит Юлия Жукова. Пост начальника вновь созданного управления пока вакантен. В ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на эту должность. Вероятнее всего, начальник управления появится не ранее чем через два месяца.

Напомним, ранее министерство экологии намеревалось провести реструктуризацию еще двух подведомственных учреждений - ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области». Это решение было принято после выявленных нарушений в ходе проверки Контрольно-счетной палаты.