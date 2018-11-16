Министерство энергетики РФ подтвердило готовность «МРСК Урала» к зиме

Федеральное ведомство утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018/2019 гг. Соответствующее решение оформлено приказом Минэнерго РФ от 14.11.18 № 1031, который подписан

Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и опубликован на сайте ведомства.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, документ подтверждает соблюдение всеми предприятиями «МРСК Урала» (входит в Группу компаний «Россети») требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и утвержденных приказом Минэнерго России.

Напомним, что в этом году готовность субъектов отрасли оценивалась в соответствии с новой Методикой проведения оценки готовности к работе в отопительный сезон. Ключевой параметр - расчетный индекс фактического состояния электросетевого оборудования.

На подготовку электросетевой инфраструктуры – техническое обслуживание и ремонт «МРСК Урала» направила в 2018 году более 3,1 млрд рублей, из которых более 1,8 млрд рублей – это объем ремонтной программы компании, включая объемы ремонтов АО «ЕЭСК». В 2018 году в рамках ремонтной кампании специалисты «МРСК Урала» отремонтировали более 4,4 тысячи километров линий электропередачи 35-110 кВ, произвели расчистку и расширение почти 10 тысяч гектаров трасс воздушных линий, отремонтировали более 3,6 тысяч единиц коммутационного оборудования. При этом большой объем работ выполнен собственными силами - без привлечения подрядных организаций.

В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в электросетевых подразделениях «МРСК Урала» также был выполнен комплекс мероприятий, который обеспечит потребителей надежным и бесперебойным энергоснабжением. Накануне периода максимума нагрузок во всех производственных отделениях ОАО «МРСК Урала» проведены противоаварийные тренировки и командно-штабные учения по действиям в условиях низких температур. На текущую дату проведено более 9 тысяч тренировок оперативного персонала.

В «МРСК Урала» также сформирован аварийный запас оборудования и материалов. Персонал прошел обучение, укомплектован спецодеждой и инвентарем, приведена в готовность спецтехника, в том числе резервные источники электроснабжения. В 2018 году в компании в преддверии ОЗП также модернизирован и производственный автопарк. Всего приобретено 70 новых единиц специальной и бригадной техники. Дополнительно пополнен парк и новыми резервными источниками электроснабжения потребителей (РИСЭ) суммарной мощностью 320 кВт.