Министра экологии госпитализировали с Совета по туризму

Министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева госпитализировали в больницу прямо с совещания, которое проводил губернатор Борис Дубровский.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, Сергею Лихачеву стало плохо во время заседания межведомственного координационного совета по развитию детского туризма в Челябинской области. Председательствовал на заседании глава региона.

«Министр ушел с совещания в сопровождении. Его сразу же отвезли в больницу на машине (не скорой медицинской помощи)», - уточнил Дмитрий Федечкин.

Как пояснил агентству осведомленный источник, по предварительным данным у Сергея Лихачева произошел гипертонический криз (резко подскочило давление). Он госпитализирован в одну из больниц города.

«С Сергеем Федоровичем все хорошо, прошел обследование, врачи говорят, что гипертония, - рассказал начальник управления экологического просвещения и работы с гражданами минэкологии региона Виталий Безруков.

Сергей Лихачев получил все необходимую медицинскую помощь и в настоящий момент отдыхает. «Министр возьмет больничный до конца недели», - уточнил Безруков.