Минздрав – на претензии ОНФ: После оптимизации медпомощь станет доступнее

Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило подробный ответ региональному отделению ОНФ, которое настаивает на пересмотре «дорожной карты» оптимизации лечебных учреждений в регионе.

В минздраве считают, что необходимости в этом пересмотре нет. «Оптимизация медицинских учреждений Челябинской области проходит в первую очередь для повышения доступности медицинской помощи и для ее централизации», - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, жители населенных пунктов, где прошла оптимизация лечебных учреждений (были закрыты часть стационаров, где-то родильные отделения и травмпункт), считают, что медицинская помощь для них становится менее доступной и выражают недовольство тем, что им теперь приходится обращаться к узким специалистам в другой город или районный центр.

Однако, у чиновников на это свои аргументы. По их мнению, нет смысла держать высококвалифицированных специалистов узкого профиля в маленьких больницах, где у них будет небольшая загруженность. Гораздо эффективнее сосредоточить специализированную помощь в крупных больницах. А больные смогут добираться к специалистам на скорой (в экстренных случаях) или на автобусах и маршрутных такси.

В министерстве также подчеркивают, что в ходе оптимизации не уменьшается численность медицинского персонала. Этот процесс касается лишь административно-управленческого аппарата (управленцы сокращаются). Сохраняются и структурные подразделения.