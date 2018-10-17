Минздрав проверит все психоневрологические больницы после инцидента в Магнитогорске и окажет помощь следствию

Комиссия министерства здравоохранения Челябинской области проверит все психоневрологические больницы региона, чтобы не допустить повторения магнитогорского инцидента - издевательства санитаров над пожилым пациентом. Минздрав также окажет всестороннюю помощь следствию в расследовании возбужденного уголовного дела по данному факту. Об этом заявил министр здравоохранения области Сергей Приколотин на брифинге.

Напомним, в соцсети появилось видео, как двое санитаров Магнитогорской психоневрологической больницы №5 издевались над 72-летним пациентом – кидали в него тапками, а затем пнули. Губернатор Борис Дубровский накануне потребовал уволить с «волчьим билетом» санитаров, издевавшихся над пациентом, и применить максимально жесткие меры к самому главврачу.

Глава минздрава отметил, что созданная в ведомстве комиссия, в которую вошли представители психиатрической службы области и юридической службы министерства, провела свое расследование в магнитогорской больнице и приняла необходимые решения. Трое непосредственных участников инцидента уволены. «Главный врач со своей стороны принял решение, что он в связи с этим серьёзным конфликтом не может продолжать свою деятельность в качестве руководителя данного учреждения, - рассказал Сергей Приколотин. - Мы его решение поддержали и на сегодняшний день подписан приказ об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию».

Министр отметил, что главврач уважаемый человек и много лет отдал работе в медицинской системе. Но в данном случае он оказался заложником ситуации, считает глава минздрава. Однако, по его мнению, это не освобождает руководителя от ответственности за работу учреждения и за действия сотрудников. Поэтому министр подписал приказ об увольнении главврача.

Как уже сообщало агентство, по факту издевательств санитаров над пациентом следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

«Мы будем оказывать всестороннюю поддержку следствию. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы люди, которые позволили себе подобные действия, получили заслуженное наказание, - заверил министр. - С нашей стороны будет полное содействие».

По словам Сергея Приколотина, для недопущения подобных ситуаций впредь принято решение провести проверки в подобного рода медицинских учреждениях региона. «Комиссия продолжит работу в других учреждениях этого профиля. С нашей стороны будут приняты решения, которые позволят нашим сотрудникам в принципе избежать подобного даже в мыслях», - пообещал Сергей Приколотин. По его словам, в больницах установят системы видеонаблюдения, чтобы остановить людей, у которых возникнет желание совершить что-то подобное.

Сергей Приколотин также подчеркнул, что эта ситуация вызвала однозначное неприятие у всех медработников. «Ни одного оправдательного слова я не слышал - только осуждения. Мы были в шоковом состоянии, потому что не ожидали, что возможна такая печальная ситуация, - поделился министр. – Это событие охарактеризовано как крайняя степень неуважения к личности со стороны людей, которые обязаны оказывать помощь и ухаживать за пациентами специализированного профиля».

Инцидент в магнитогорской больнице произошел еще летом. Пожилого пациента через какое-то время выписала. А спустя два месяца после выписки он скончался дома. «Его смерть не связана с событиями в больнице и вызвана другими хроническими заболеваниями не психоневрологического профиля», - уточнили в минздраве.