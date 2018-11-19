Минзрав поддержал предложение о введении акцизов на колбасу, сосиски, ветчину и бекон

Министерство здравоохранения РФ поддержало предложение экспертного совета при правительстве ввести новый налог на продукты переработки красного мяса - колбасу, сосиски, бекон. Вырученные от сбора акциза средства предлагается направить на снижение цен на здоровое питание.

Об этом сообщает газета «Известия».

Предложение содержится в отзыве Совета на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография». Для стран с уровнем доходов граждан, как в России, эксперты предложили ввести акциз на переработанные мясопродукты в размере чуть более 160 рублей за 1 килограмм.

Член совета Дарья Халтурина, подпись которой стоит на отзыве, сослалась на результаты исследования ученых Оксфордского университета. Они утверждают, что резкое повышение налогов позволит снизить смертность в результате злоупотребления красным мясом.

В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное мясо (колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины) к канцерогенам, которые повышают риск возникновения рака.

Кроме того, при их потреблении также повышается риск заработать ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет второго типа.

В экспертном совете предлагается вырученные средства направить на снижении цены на наиболее полезные продукты питания. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие.

В Минздраве поддержали предлагаемые ограничения, но отметили, что конкретные меры находятся еще на стадии обсуждения,

Производители мясной продукции выступили против введения акциза. Эксперты подчеркивают, что только чрезмерное потребление этой продукции ведет к повышению риска возникновения рака. А введение фискальных мер не укрепит здоровье жителей и не повысит продолжительность жизни.

В Челябинской области, по данным статистики, потребление мяса и мясопродуктов выросло в расчете на душу населения среди жителей с наименьшими среднедушевыми доходами и со средними. Те, кто зарабатывает побольше, потребления мясных продуктов сократили. А вот фрукты, ягоды, виноград (в том числе и сушеные) практически все южноуральцы стали есть меньше.