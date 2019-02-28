Мительман: На штрафстоянке Челябинска – нечеловеческие условия

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области попросили ГУ МВД региона навести порядок в вопросах эвакуации автомобилей на штрафстоянку Челябинска и проконтролировать условия, созданные для водителей на специализированной стоянке.

«На сегодня на штрафстоянке сложились нечеловеческие условия для водителей, который приходят забирать свои эвакуированные автомобили», - рассказал депутат Семен Мительман исполняющему обязанности руководителя ГУ МВД России по Челябинской области Сергею Богдановскому, выступавшему в ЗСО с докладом об итогах работы ведомства в 2018 году.

По словам Семена Мительмана, водители вынуждены по 6-7 часов тратить на получение своих автомобилей, которые были эвакуированы с улиц города. При этом они находятся в холодных и неотапливаемых помещениях.

Спикер Владимир Мякуш добавил, что к ним в ходе личных приемов граждан поступает много обращений от жителей по поводу принудительной эвакуации автомобилей на штрафстоянку. Челябинцы жалуются, что побывавшие на специализированной стоянке машины возвращаются к хозяевам с царапинами или иными дефектами.

Сергей Богдановский рассказал, что полицейский главк уже обсуждал вопросы наведения порядка в этой сфере с администрацией города и прокуратурой. В частности, изменен порядок эвакуации. Теперь эвакуировать автомобиль можно только в присутствии сотрудника ДПС.

Депутаты поручили ГУ МВД региона еще раз обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с собственником стоянки, и в письменной форме предоставить информацию о текущей ситуации и о принимаемых мерах по ее упорядочиванию.