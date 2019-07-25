ММК финансирует ремонт образовательных учреждений Магнитогорска

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) направил деньги на ремонт в школах города. Средства пошли на приобретение строительных материалов, электротоваров и сантехники.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», в школе №5 отремонтировали малый спортивный зал, в десятой - систему отопления, в двадцатой - водоснабжения.

Большинство подшефных образовательных учреждений получили от ММК по 45-50 тысяч рублей, некоторые - более ста тысяч. Общая сумма поддержки составляет два миллиона 800 тысяч рублей.

В нескольких школах на эти деньги обновили санузлы, в СОШ-32 заменили двери, в 63-й - окна, в 40-й - отремонтировали кровлю и лестничные клетки, в 47-й - входную группу. Помощь от металлургического комбината получили десятки муниципальных школ, гимназий и лицеев.

Ремонт в учебных заведениях идет полным ходом в соответствии с намеченным планом. Уже пятого августа начнется приемка. Комиссии из городской администрации, Роспотребнадзора и противопожарной службы проверят готовность к учебному году.