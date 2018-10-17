ММК открыт для промышленного туризма

На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовал проект, в рамках которого желающие могут посетить производственную площадку предприятия. Для туристов открыты сразу несколько экскурсионных маршрутов, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

ММК и прежде не был закрыт для гостей: только в прошлом году с экскурсиями на промплощадке побывало более четырёх тысяч человек. Но, как правило, это были гости, имеющие отношение к металлургическому производству: поставщики оборудования и сырья, потребители продукции. Юные магнитогорцы также могли увидеть воочию легенду отечественной металлургии: в рамках программы профориентации детским экскурсиям уделялось особое внимание. И вот теперь желающие могут совершить увлекательную поездку по одному из маршрутов, входящих в экскурсионную программу.

«Укрощение огня» – так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000, продукция которого поставляется производителям труб большого диаметра, а также судо- и мостостроительным компаниям.

Побывать в данных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Экскурсия дает представление не только о сегодняшнем дне на ММК, но и о славном историческом прошлом комбината. Экспозиции музея рассказывают об основных этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени. Помимо фотографий, документов, личных вещей и многих других интереснейших экспонатов, в музее представлены уникальные макеты и модели действующих производств.

Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков – «В гости к металлургам» – также начинается с посещения музея ММК.

На ММК вопросы безопасности находятся под особым контролем, поэтому даже перед автобусной экскурсией по территории комбината маленькие посетители надевают каски. Перед началом экскурсии гости предприятия пройдут вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован крупнейшей российской страховой компанией СОГАЗ.

Радиогид-система через наушники донесёт до каждого необходимую информацию, несмотря на производственный шум. Во время посещения объектов ММК гостей сопровождает экскурсовод; в цехах их встретит технический специалист, который расскажет о технологии конкретного производства.

Первыми посетителями экскурсионного маршрута «Укрощение огня» стали 16 октября студенты Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова. После экскурсии состоялась встреча с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. Обращаясь к студентам, он отметил: «Магнитогорский металлургический комбинат всегда стремился к открытости, информационной прозрачности. Идея организовать такие маршруты появилась в результате совместной работы руководства комбината и городской администрации, когда мы обсуждали развитие туристического направления в Магнитогорске. В окрестностях нашего города есть прекрасно всем известные базы отдыха, горнолыжные центры, куда приезжают люди не только из нашего региона, но из Москвы, Казани, Уфы, других городов.. Что еще, кроме музеев, театров и памятников, может привлечь в Магнитогорск? Разумеется, наш комбинат - один из крупнейших в стране и в мире, именитый, с впечатляющей историей. Символ не только советского прошлого, но и современных преобразований, происходящих в нашей стране.

И вот для всех тех, кто интересуется историей страны, а история ММК от нее неотделима, для всех, кто хотел бы своими глазами увидеть масштаб металлургического производства в Магнитке, были разработаны эти экскурсионные маршруты. Вы – первопроходцы. И нам очень важны ваши эмоции, впечатления. Вам понравилось, а значит, маршрут подобран правильно, и мы этому искренне рады. Я благодарю вас за неподдельный интерес, за вашу любознательность, за позитивный настрой, за ваши горящие глаза. Делитесь впечатлениями с родителями, рассказывайте о комбинате друзьям. Приезжайте еще!».

Магнитогорск включён в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Маршруты по промплощадке ММК проработаны с учётом безопасности, информационной насыщенности и зрелищности. В перспективе на ММК будут открыты новые маршруты. Подробнее ознакомиться с действующими маршрутами и оставить заявку на экскурсию можно здесь: https://mmk-tour.ru/