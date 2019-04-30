Мнение южноуральцев: главный враг майских праздников - алкоголь

Жители Челябинской области считают главным врагом неумолимо приближающихся майских праздников алкоголь.

Спиртное в качестве основной неприятности предстоящих мини-каникул назвали 53 процента участников проводимого в настоящее время министерством здравоохранения региона анонимного опроса.

На втором месте в рейтинге – три рабочих дня между «первыми» и «вторыми» майскими праздниками (такой вариант ответа из пяти предложенных выбрали 18 процентов респондентов). На третьем месте - укусы клещей (13 процентов).

Девять процентов участников опроса считают, что в майские праздники нужно больше всего бояться переедания, восемь процентов – слишком ударного труда на грядках.

Всего на момент публикации участие в анонимном голосовании принял 281 человек.