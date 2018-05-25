Молочная продукция в Челябинской области с растительными жирами, крахмалом и кишечной палочкой

Растительные жиры, крахмал, сорбиновая кислота, бактерии группы кишечной палочки, антибиотики - все это можно встретить в молочной продукции, реализуемой в Челябинской области. Как правило, фальсифицированная и небезопасная «молочка» достается социальным учреждениям региона ввиду несовершенства федерального закона 44-ФЗ, о чем уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ».

Крупные молокоперерабатывающие заводы Челябинской области производят качественную продукцию. В них точно нет таких малоприятных (и вредных) добавок, как, например, техническое пальмовое масло. Об этом сегодня, 25-го мая, заявил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

«В январе этого года Роспотребнадзор проводил проверку всех крупных молокоперерабатывающих предприятий Челябинской области. Были проверены Чебаркульский, Златоустовский, Копейский, Саткинский молочный заводы, ООО «Ореол», «Уральская молочная компания», «Подовинновское молоко». Пальмового масла в них обнаружено не было», -подчеркнул Александр Раевский.

Тем не менее, проблема с качеством молочной продукции в регионе есть (как и в целом в Российской Федерации). Накануне управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщило, что почти 30 процентов молочной продукции, выпускаемой на территории области, не соответствует требованиям регламента. И более того, она небезопасна.

С начала года региональный Россельхознадзор проверял кисломолочную продукцию, молоко, сливочное масло, сметану, сыры и творог на соответствие техническим регламентам Таможенного союза. Из отобранных 78-ми проб в 21-й выявлено несоответствие требованиям этих самых регламентов.

Отбор молочной продукции был проведен по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича.

«Мы внепланово проверяли социальные объекты: детские сады, больницы, побывали в колонии. Также вместе с Роскачеством проводили закупки молочной продукции местных производителей в торговых сетях», - рассказала госинспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Челябинской области Елена Савельева.

По ее словам, в основном нарушения были по маслу.

«Среди масла встречается очень много фальсификатов по жирно-кислотному составу, в молоке и кефире мы обнаруживали сухое молоко и крахмал. Выявляли также факты нарушений микробиологических показателей безопасности, обнаруживая в молочной продукции, например, бактерии группы кишечной палочки», - отметила Елена Савельева.

Проверки качества «молочки» в регионе будут продолжены. Так, на 2018-й год запланирован отбор 132-х проб молочной продукции, в том числе 55 – сырого молока.

Увы, при выявлении фактов некачественной или небезопасной продукции ее производителя можно найти далеко не всегда – по указанному на маркировке адресу, где якобы производилась продукция, ее создателя просто-напросто может не оказаться.

Юридическое лицо просуществует месяц-два, а потом продолжает производить ту же самую некачественную продукцию, но уже под другим брендом, как другое юрлицо. Продукты, произведенные в Челябинской области, продают во всей России, только вот реальное местонахождение производителя найти сложно, а подчас невозможно вовсе. Например, одно из челябинских предприятий было зарегистрировано по адресу жилого дома на Северо-Западе. Так что часто спросить хочется, да не с кого.

Поэтому большие надежды страна возлагает на «Меркурий». Система электронной ветеринарной сертификации призвана избавить продукты питания от фальсификатов и опасных добавок. Это будет невозможным, заверяют эксперты. «Меркурий» будет запущен первого июля 2018-го года. И челябинские предприятия активно регистрируются в системе.