Молодежь Челябинской области приглашают к участию в конкурсе "Студенческая инициатива"

В Челябинской области стартовал конкурс молодежных проектов «Студенческая инициатива». Участниками смогут стать учащиеся профессиональных образовательных организаций региона в возрасте от 14 до 30 лет. Авторы лучших проектов выиграют гранты в размере до 50 тысяч рублей. Активисты заявят о себе в девяти номинациях.

В номинации «Уроки истории» принимаются идеи по развитию и поддержке патриотического воспитания молодежи, содействию деятельности поисковых отрядов, популяризации исторического наследия, сохранению национальных культурных ценностей и традиций.

Инициативы, направленные на сохранение и развитие окружающей среды, войдут в категорию «Зеленый свет». Молодые журналисты, блогеры, пресс-секретари или SMM-специалисты поборются за победу в номинации «Медиа-лидер». С целью содействия развитию волонтерства создана номинация «Я - доброволец».

Участникам также предлагается проявить «Гражданскую инициативу» и предложить вариант защиты прав и интересов граждан (номинация «Правозащита»). В номинации «Территория будущего» студентов призывают направить силы на поддержку и решение проблем в селах, а в категории «Мой дом. Мой двор» - предложить идеи по благоустройству территорий и улучшению сферы ЖКХ.

В этом году оргкомитет добавил еще одну конкурсную номинацию - «Техническое творчество», куда войдут проекты по созданию моделей, приборов, механизмов и процессов по освоению технических знаний.

Проекты оценят федеральные эксперты грантовых конкурсов «Росмолодежи», представители общественности и ведущие специалисты по направлениям номинаций конкурса.

Чтобы стать участником события, необходимо до 18 ноября отправить заявку на электронный адрес studin74@mail.ru. Форму заявки и положение можно найти в официальном сообществе конкурса ВКонтакте.

Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный. На первом этапе, с 19 по 22 ноября, с заявками активистов познакомится экспертный совет, проверив их на соответствие требованиям заполнения проектной карты. На очной защите, с 23 по 27 ноября, студенты презентуют свои инициативы. Имена победителей станут известны до третьего декабря. Завершит событие церемония награждения, где авторы лучших проектов в торжественной обстановке получат заслуженные овации и гранты на реализацию идей.