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Молодые специалисты ГРЦ имени Макеева получили стипендии Путина

Молодые специалисты АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) стали обладателями стипендии президента Российской Федерации по итогам 2018 года.

Стипендии за значительный вклад в создании прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства были назначены троим сотрудникам государственного ракетного центра: инженеру-конструктору второй категории Кириллу Мартьянову, инженеру Илье Вшивцеву, инженеру первой категории Даниле Источинскому.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГРЦ имени Макеева, стипендии присуждаются с 2013 года и назначаются на основании указа президента РФ «О повышении эффективности мер государственной поддержки работников оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». За это время стипендии были удостоены более 30-ти специалистов ГРЦ.

Основной целью президентской стипендии является повышение престижа профессий ОПК, сохранение и укрепление кадрового потенциала, а также государственная поддержка работников оборонно-промышленной отрасли в научно-технических достижениях.

Работники предприятия поздравляют коллег с заслуженной наградой и желают дальнейших творческих и производственных успехов.

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Теги: 
ГРЦ им. Макеева
Миасс
Владимир Путин