Молодые специалисты ГРЦ Макеева блеснули на престижном профессиональном чемпионате

В городе Королеве завершил свою работу IV-й корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2019» по стандартам WorldSkills. Специалисты АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) приняли участие в двух компетенциях: «Инженерная графика CAD» и «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности».

В течение пяти дней на базе АО «ИПК «Машприбор» 127 участников и 124 эксперта 30-ти предприятий ракетно-космической промышленности выполняли задания по 14-ти компетенциям. Государственный ракетный центр представляли в качестве участников инженер-конструктор Анатолий Кузнецов и инженер Александр Носырев, а инженер Глеб Гусаров и инженер первой категории Валерий Козлов выступили экспертами.

В компетенции «Инженерная графика CAD» участники проявили высокие навыки в области разработки чертежей, 3D-моделирования, анимации. Задания было необходимо выполнить по трем модулям. В одном из них, например, - спроектировать двигатель внутреннего сгорания, в другом - велосипед. И, несмотря на то, что человечество давно использует эти изобретения, каждый из участников нашел свое индивидуальное решение. Глеб Гусаров, ныне эксперт, а в прошлом участник чемпионата, отметил, что сложность заданий и уровень подготовки неуклонно растут.

«Пока я еще окончательно не сформулировал критерии победы, но абсолютно очевидно одно: надо быть очень увлеченным специалистом, стремящимся к развитию и совершенствованию профессиональных навыков. Победить в чемпионате такого уровня - это реальная цель, к которой мы намерены стремиться», - заявил Глеб Гусаров.

Его коллега Анатолий Кузнецов в компетенции «Инженерная графика CAD» вошел в десятку лучших и подтвердил свою квалификацию в международном рейтинге Medalion for excellence. В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» Александр Носырев показал третий результат. Ребята довольны итогами и уже ставят новые цели.

Как отмечает пресс-служба ГРЦ имени Макеева, «Молодые профессионалы Роскосмоса» - это отличная возможность приобрести уникальный опыт, пообщаться с коллегами, продемонстрировать свои профессиональные навыки, получить мощный импульс к дальнейшему развитию. Здесь формируется новое поколение профессионалов, способных создавать качественную и надежную ракетно-космическую технику, внедрять новые прорывные технологии.

К слову, на открытии чемпионата Миасс назвали в одном ряду с крупными российскими городами, в которых успешно развиваются предприятия ракетно-космической отрасли

На фото: Специалисты ГРЦ с Героем СССР, Героем РФ, летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым