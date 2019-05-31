Молоко из зеленой гречки: пьем эликсир долголетия

Традиционный и любимый продукт россиян – гречка – теперь в питьевой, здоровой форме! На «Союзпищепроме» начался выпуск гречневого молока из зеленой гречки.

Что же это за напиток и чем гречка «Здоровое меню» отличается от конкурентов?

Честно признаемся, мы любим гречку! Для России гречневая крупа - народная и одновременно эксклюзивная, и в этом мы впереди планеты всей. Однако привычная нам коричневая гречка сохраняет лишь толику той пользы, которая есть в гречке зеленой, не обработанной термически на производстве. Специалисты знают, чтобы получить знакомую нам по цвету гречку, зеленую гречневую крупу прожаривают, «убивая» значительную часть пользы.

Иначе поступают на Востоке. Именно зеленая, не обжаренная гречка является основой японской и китайской кухни. Там ее используют не только как гарнир, но и производят муку - основу традиционной лапши «Соба» и даже делают гречневый чай!

В чем отличия гречки зеленой от коричневой? Традиционная гречка на нашем столе - прожаренная и пропаренная крупа, после обжарки зерна гречневой крупы приобретают темный цвет и более яркий вкус, из нее получаются плотные и рассыпчатые каши и гарниры. Но, к сожалению, после термической обработки, зерна гречки теряют часть своих полезных свойств.

Зеленая гречка не проходит термической обработки, поэтому зерно содержит большое количество антиоксидантов, помогающих сохранить молодость и красоту, недаром Япония занимает первое место в мире по количество долгожителей! Около 18 аминокислот, фолиевая кислота, высокое содержание растительных белков - целых 12,6 граммов на 100 грамм продукта - все это позволяет назвать зеленую гречку по-настоящему «живой» крупой и «суперфудом».

В России молоко «Гречневое» марки «Здоровое меню» - единственное, произведенное именно из наиболее полезной зеленой гречки. Технология значительно улучшает все те рецепты и рекомендации по изготовлению растительного молока из зеленой гречки в домашних условиях, которые вы с легкостью можете найти в интернете. Процесс ферментирования, строгое соблюдение температурных режимов «без кипячения» сохраняют больше пользы и обеспечивают вкус, который все мы любим с детства. Он чуть сладковатый и напоминает молоко в традиционной гречневой каше. Напиток не содержит добавленного сахара - все сахара в нем нативного (природного) происхождения.

Получился настоящий эликсир долголетия! Напиток с уже хорошо знакомым всем вкусом. Гречневое молоко «Здоровое меню» от «Союзпищепрома» появится на прилавках челябинских магазинов в первые дни лета. Пейте на здоровье «Здоровое меню» без лактозы, холестерина и лишних калорий! Зеленое лето - зеленая гречка: польза, вкус и легкость!

Кроме того, полезная зеленая гречка от «Союзпищепром» продается в удобных пакетах для варки – просто, быстро, полезно! Введите в свой рацион новое, здоровое и легкое блюдо! Спрашивайте в сети магазинов «Чебаркульская птица», «Метрополис», магазинах «Меркурий», «Лиза» и других.