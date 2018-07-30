Мошаров о едином архитектурном облике Челябинска

Челябинске бизнесмены продолжают устанавливать киоски по старым архитектурным проектам. Предпринимателям так дешевле.

Речь об этом шла сегодня, 30 июня, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Докладывая о то, как в городе идет борьба с незаконными киосками и приведение облика областного центра к единому архитектурному стилю, начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев отметил, что на данный момент необходимо демонтировать 300 незаконно возведённых киосков.

При этом будут появляться и новые торговые павильоны.

«Бизнесмены могут их устанавливать, как по новым архитектурным проектам, так и по старым», - отметил Сергей Березуев.

Этой странностью в таком размещении торговых объектах заинтересовался председатель городской думы Челябинска.

«Так единого архитектурного стиля тогда не будет? Будет и по-новому и по-старому? Зачем нам это нужно? И вообще, зачем нам новые торговые павильоны? Мы по обеспеченности ими итак впереди планеты всей. Может приостановить выдачу разрешений?», - засомневался Станислав Мошаров.

«Дело в том, что закон позволяет. Дело в том, что, когда они проходили процедуры согласования, действовал старый архитектурный стандарт. Для бизнеса это намного дешевле», - ответил руководитель управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев.

Глава Челябинска дал поручение внимательно изучить эту ситуацию.

«Вы еще раз все посмотрите. Если потом будут вноситься в закон какие-то изменения, чтобы затраты бизнеса были минимальны. Архитектурный облик города должен соответствовать тому подходу, о котором мы говорим», - добавил Евгений Тефтелев.