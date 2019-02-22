Сегодня, 22 февраля, мощи Святителя Николая Чудотворца впервые доставят в Кыштым (Челябинская область). Мощи будут пребывать и в Челябинске.

Николай Чудотворец - один из самых почитаемых христианских святых. К нему обращаются с разными просьбами, он приходит на помощь в любой беде. «Святитель Николай - это тот святой, который особенно быстро отвечает на молитвы, и многие люди на своем опыте убедились, что о чем его ни попросишь, все просьбы он исполняет», - отмечал митрополит Волоколамский Иларион.

Как сообщили в администрации Кыштыма, доступ к мощам Николая Чудотворца будет открыт в храме Рождества Христова с 12 часов 22 февраля до 12 часов 4 марта. Поклониться мощам можно будет ежедневно с половины восьмого утра до 21 часа вечера. Сотрудники полиции и казачья народная дружина будут обеспечивать охрану общественного порядка.

Как сообщили агентству в пресс-службе Челябинской епархии, в Челябинской области действуют 20 Свято-Никольских храмов и одна часовня. В Челябинске имя святителя Николая носит храм, который стоит на Митрофановском кладбище города (остановка «Мебельная фабрика»). Имя святого Николая носит также часовня на территории областного суда. Частица мощей святителя Николая есть в храме святого Василия Великого в Тракторозаводском районе Челябинска (проспект Ленина, 6).

В Кыштыме есть храм во имя Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. Это каменная пятиглавая однопрестольная церковь с ярусной колокольней, построена в 1892-1896 годах на средства прихожан и заводовладельцев Н.-Кыштымского завода Расторгуевых. Храм освящён 5 мая 1896 года. В 1934 году церковь закрыли, купола сбросили, колокольню снесли. В 1990-е годы храм начали восстанавливать. Освящение обновлённого храма Николая Чудотворца состоялось на Пасху – 23 апреля 2006 года. Стены и своды Храма Николая Чудотворца расписывали иконописцы из Санкт-Петербурга, Ярославля и Екатеринбурга.

По словам настоятеля храма Рождества Христова отца Михаила, мощи на Южном Урале будут пребывать только в двух городах - в Челябинске и Кыштыме.