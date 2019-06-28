Москва. Йога. Растительное молоко «Союзпищепром»

В московском парке Царицыно состоялся Международный день йоги, собравший почти 70 тысяч участников и ставший крупнейшим событием в мире йоги не только на постсоветском пространстве, но и в Европе. Молочным партнером фестиваля с широкой линейкой растительного молока выступило объединение «Союзпищепром».

Фестиваль йоги в Москве, уже пятый по счету, был приурочен ко Всемирному дню йоги, который отмечается21-го июня. День йоги установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2014-м году по инициативе премьер-министра Индии Нарендра Моди. За учреждение международного дня йоги проголосовали все без исключения 175 стран-участниц Генеральной Ассамблеи ООН. 21-еиюня было выбрано не случайно -это день летнего солнцестояния, самый длинный в году.

Йога - популярная система духовных практик, которые направлены на открытие чувства единства с самим собой, миром и природой. А это так важно для издерганных, вечно спешащих жителей современных мегаполисов, уставших от стресса, психологических и эмоциональных перегрузок. Практикующих йогу становится все больше в России и во всем мире.

Растительное молоко и йога созданы друг для друга

Культура питания - одна из базовых составных частей системы йоги. Большинство йогов являются вегетарианцами, и растительное молоко -неотъемлемая часть практики йоги. На фестивале в Царицыно 23-го июня был развернут Organic People Market, где представлены производители натуральной косметики и здоровой еды.

«Союзпищепром» совместно с партнером -компанией «БиоМилк» презентовал на фестивале линейку растительного молока. Это первое растительное молоко в России, которое производится по европейским технологиям из зерна, а не из муки. Москвичи и гости столицы, участники фестиваля йоги дегустировали молоко и пили кофе на растительном. Молоко марки «Здоровое меню» от «Союзпищепрома» - овсяное, соевое, рисовое и пшеничное - молоко с чистой этикеткой. Ничего лишнего - зерно и вода! Придется по вкусу тем, кто заботится о максимальной пользе своего ежедневного рациона.

Марка Green Milk более молодежная, с акцентом на разнообразие вкусов. Особенной популярностью здесь пользуются кокосовое и миндальное молоко. Кстати, к сентябрю ожидается пополнение -для гурманов и на радость детям появятся «банан» и «клубника»Green Milk на соевой основе.

Самая длинная очередь

Это тот случай, когда очередь - показатель повышенного спроса. К павильону, где продавался кофе на растительном молоке Green Milk Professional от «Союзпищепрома», стояла длинная очередь весь йога-день. Green Milk Professional - кокосовое, миндальное, соевое и из фундука -разработано специально для кофе. Мягкая пенка со вкусом и ароматом орехов сделали кофе на растительном молоке хитом фестиваля йоги в Москве.

Сам йога-день является благотворительным праздником, и все собранные в этот день средства будут направлены в фонд «Добросердие», помогающий детям больным ДЦП.

Отруби «Здоровое меню»

Хорошая новость не только для йогов, но и для всех приверженцев здорового питания!

Линейка продуктов сбалансированного и легкого питания «Здоровое меню» теперь пополнилась новым, популярным продуктом - отрубями из различных зерновых культур:

- пшеничные

- овсяные

- ржаные

Отруби - полезный продукт, который обязательно следует включать в свой рацион питания. Отруби служат своеобразными «санитарами» в организме, очищая его от всех шлаков, содержат бета-глюкан, который помогает бороться с высоким уровнем холестерина.

Выпускаются отруби «Здоровое меню» в двух формах:

- традиционные ГРАНУЛЫ - перекус в сухом виде или в качестве добавки в кисели;

- популярные ХЛОПЬЯ - как полезный завтрак с йогуртом или кефиром.

В магазины Челябинска новый продукт поступит в начале июля.