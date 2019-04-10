«Моя Магнитка» спортивная

Красивым спортивным праздником во Дворце спорта имени И.Х Ромазана открылась финальная часть популярной игры-викторины на Кубок городского Собрания депутатов.

Посвящена она двум большим юбилеям города и области. Да и сама игра отмечает особую дату – 20 лет со дня своего начала.

В этом году в викторине принимают участие команды из 28 школ. А в спортивном празднике соревновались три районные команды.

Организаторы приготовили большой набор весёлых испытаний. От изображения поезда, на котором прибывали первостроители, до сооружения палаток, в которых они жили.

Всё это на скорость, сообразительность и физические навыки. Было много разнообразных танцевальных конкурсов. Болельщики тоже посоревновались.

В итоге победила в спортивном этапе команда Правобережного района. Команде вручили Кубок городского Собрания. Второе место – у Орджоникидзевского района, третье – у Ленинского.

Финальные игры состоятся: в младшей лиге – 11 апреля, в старшей – 17 апреля.