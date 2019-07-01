«Моя Магнитка» выходит на новый уровень

Депутаты Магнитогорска допустили до участия в популярной краеведческой игре «Моя Магнитка» больше горожан.

На заседании Собрания внесены соответствующие изменения в Положение о викторине «Моя Магнитка».

Напомним, что она проводится в городе металлургов с 1999 года. Ежегодно происходят настоящие баталии за право называться лучшими командами и получить Кубок Собрания депутатов. А онлайн этап становится всё более популярной среди горожан разных возрастов.

Теперь расширился круг участников конкурса про историю родного города. В Старшей лиге вместе со взрослыми школьниками могут учувствовать ученики седьмых классов, а также студенты 1 курса средних специальных учебных заведений.

Кроме того, исключен районный принцип формирования финалистов. Отдельно прописали участие волонтеров, таким образом, охватив большее количество участников интереснейшей игры среди взрослого населения Магнитогорска.

В этом году «Моя Магнитка» была посвящена юбилеям Челябинской области и Магнитогорска и проходила на тему «От станицы до столицы».