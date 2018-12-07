МРСК Урала опровергает информацию о зачете переплат между действующим и прежним гарантирующим поставщиком

Информация о зачете переплат между действующим и предыдущим гарантирующими поставщиками в Челябинской области, размещенная на сайте Челябэнергосбыт, является недостоверной.

Об этом предупреждают жителей в пресс-службе «МРСК Урала».

Напомним, с 1 июля 2018 года в Челябинске и Челябинской области сменился гарантирующий поставщик (ГП) электроэнергии. ПАО «Челябэнергосбыт» был лишен этого статуса. Функции ГП переданы ОАО «МРСК Урала».

На днях на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» появилась информация о том, что ПАО «Челябэнергосбыт» направило в адрес «МРСК Урала» уведомление о зачёте излишне уплаченных бытовыми потребителями денежных средств в счёт исполнения обязательств МРСК перед ЧЭС. «Таким образом, сумма переплаты должна быть учтена ОАО «МРСК Урала» в расчётах с физическими лицами в качестве оплаты за электроэнергию, потреблённую после первого июля 2018 года», - сообщают в ЧЭС и публикуют список абонентов, которым возвращена переплата.

В ОАО «МРСК Урала» предупреждают южноуральцев, что ПАО «Челябэнергосбыт» вводит потребителей в заблуждение, сообщая о зачете излишне уплаченных бытовыми потребителями денежных средств в счёт исполнения обязательств ОАО «МРСК Урала» перед ПАО «Челябэнергосбыт».

Прокуратура области провела проверку и установила, что подобный зачет между компаниями является незаконным и не имеет юридической силы.

ОАО «МРСК Урала» подчеркивает, что электросетевая компания крайне заинтересована в том, чтобы как можно скорее решить вопрос о возврате денежных средств от прежнего поставщика потребителям. Но сделать это возможно только при личном обращении жителей в ПАО «Челябэнергосбыт», а в случае отказа - в суд и прокуратуру.

Как ранее поясняли в компании, южноуральцы должны заплатить Челябэнергосбыт за электроэнергию, потребленную в июне и предшествующие месяцы, если был накоплен долг. Если на момент смены гарантирующего поставщика в адрес ЧЭС был выплачен аванс за июль, либо имелась переплата за предыдущие периоды, в таком случае необходимо написать заявление в адрес ПАО «Челябэнергосбыт» для возврата авансового платежа.

Для снижения негативных последствий в отношении граждан, имеющих переплаты в адрес прежнего поставщика, в МРСК Урала создается реестр лицевых счетов, по которым были совершены переплаты в ПАО «Челябэнергосбыт». К данным потребителям временно не будет применяться мера по ограничению режима потребления электроэнергии, пока задолженность перед «МРСК Урала» не превысит переплаты соответствующего потребителя в адрес прежнего сбыта.