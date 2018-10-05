Музей ЧМК посетили воспитанники школы-интерната

Музей Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетили воспитанники школы-интерната города Челябинска № 123. Экскурсии для школьников и детей из детских домов комбинат проводит на бесплатной основе.

В ходе экскурсии ребята познакомились с историей Челябинского металлургического комбината. Увидели в действии автоматизированные модели доменной печи, конвертера, электросталеплавильной печи, прокатного стана и линии закалки рельса в растворе полимера.

Музей ЧМК один из крупнейших и старейших музеев металлургической отрасли. В нем представлено около 6 000 единиц экспонатов. Весной 2018 года он отметил 50-летний юбилей. Все эти годы музей организует экскурсии для рабочих коллективов, школьников, студентов и воспитанников детских домов бесплатно.

Порядка трёх тысяч человек знакомятся с экспозицией ежегодно. Треть из них дети и подростки. Познавательные экскурсии для посетителей проводит заведующий музеем Сергей Лебедев. Он просто и увлекательно рассказывает о сложнейших технологических процессах сталелитейного дела. Например, технологию выплавки металла объясняет детям на примере приготовления супа, а листового проката — теста для пельменей.