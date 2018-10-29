Мякуш - о комсомольцах: Мы честно жили и работали, мы верили в будущее и верили в себя

Сегодня, 29 октября 2018 года, исполняется 100 лет комсомолу – в этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи, который с образованием СССР был преобразован в ВЛКСМ.

Сегодня в Челябинске в театре драмы собрались самые активные представители комсомольского движения со всей области. Для них подготовили стилизованную канцерную программу и фотовыставку об истории ВЛКСМ.

В преддверии праздника в Законодательном Собрании Челябинской области прошел торжественный прием, посвященный вековому юбилею комсомола. На мероприятие приехали бывшие секретари горкомов и райкомов ВЛКСМ, крупнейших первичных комсомольских организаций, руководители студенческих строительных отрядов, комсомольско-молодежных строек со всех уголков Челябинской области.

Участники приема были рады встретиться, пообщаться, поделиться воспоминаниями. Им была предоставлена уникальная возможность с помощью архивных документов, фотографий, комсомольской атрибутики вспомнить свою молодость, попеть песни.

Атмосферу эпохи их комсомольской юности помогали создать лимонад, который наливали всем желающим, и конфеты-подушечки «Сахарные», упакованные в кулечек бумаги.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш поздравил участников торжественного приема, всех южноуральцев со 100-летием комсомола. Спикер отметил что в этот день с особым, трепетным чувством вспоминает свою комсомольскую юность, коллег и друзей, с кем вершили по-настоящему великие дела.

Трудовая биография Владимира Мякуша была связана с комсомолом. В ряды ВЛКСМ он вступил в 1966 году уже во время работы на комбинате строительных материалов и изделий треста «Челябметаллургстрой», практически сразу был избран секретарем комсомольской организации цеха. В 1972–1974 годы он работал комсоргом – начальником штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки на строительстве Челябинского металлургического завода. С 1974 по 1977 года трудился секретарем комитета ВЛКСМ треста «Челябметаллургстрой». Владимир Мякуш избирался членом бюро Металлургического райкома ВЛКСМ города Челябинска (1974–1977) и членом Челябинского горкома ВЛКСМ (1975–1977). В рядах комсомола он состоял до 1977 года.

Комсомол, по мнению Владимира Мякуша, воспитывал любовь к Родине и родному краю, прививал чувство патриотизма, ответственности и самопожертвования.

В свое время возглавляла областную комсомольскую организацию и Марина Поддубная, которая сейчас руководит комитетом Законодательного Собрания по информационной политике.

По словам Владимира Мякуша, комсомол дал каждому мощный заряд жизненной энергии на всю дальнейшую жизнь, дал шанс быть социально активными, свободными и успешными. «Комсомол дал путевку в жизнь многим поколениям южноуральцев. Эту путевку получил от комсомола и я. Мы честно жили и работали, мы верили в будущее и верили в себя!», - рассказал спикер. Комсомольцы стали активными участниками коллективизации, работали на комсомольских стройках, взяли шефство над Всеобучем. В Челябинской области комсомольцы создавали Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский тракторный завод.

Владимир Мякуш подчеркнул, что выходцы из Ленинского союза молодежи занимали и продолжают занимать серьезные государственные посты, всегда были причастны к важнейшим политическим решениям. Владимир Мякуш поделился, что ему посчастливилось провести комсомольские годы с Петром Суминым, Михаилом Нуждиным, Валерием Шоповым, Вадимом Соловьевым и многими другими, которые внесли заметный вклад в развитие Челябинской области.

"Но комсомольцев бывших не бывает. И пусть наши головы сейчас покрылись сединой, в душе мы все также молоды. Песня «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» - она как раз про тех, кто сегодня в этом зале, про миллионы других таких же комсомольцев», - подчеркнул спикер.

На торжественном собрании 50 южноуральцев с комсомольским задором в глазах были награждены Благодарственными письмами Законодательного Собрания.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш отмечен почетным знаком «Комсомольская слава» за активное участие в общественной жизни Челябинской области. Награду ему вручил Леонтий Рабченок - член Международного комитета «Комсомолу -100», председатель правления областного благотворительного фонда «Будущее Отечества» имени В.П. Поляничко.

Со 100-летием комсомола поздравил собравшихся и депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. Он вручил четыре Благодарственных письма.