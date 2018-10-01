На Аркаиме пробуждают «Память Земли»

Музей-заповедник «Аркаим» на юге Челябинской области расширяется: скоро здесь откроют геологическую экспозицию под открытым небом «Память Земли».

Туристам, приезжающим на Аркаим из разных уголков мира, история степных территорий будет представлена в виде масштабных геологических образцов. Среди них и окаменелые лавы древних вулканов - результаты длительных осадочных и метаморфических процессов, и значимые для наших краев еще с древнейших времен металлоносные породы. Каменные свидетельства истории Земли продемонстрируют особенности геологических процессов на Южном Урале, длившиеся миллиарды лет.

Фото из группы «Аркаим» ВКонтакте

«Экспонаты для этой ландшафтной экспозиции сотрудники заповедника собирали много лет, ведь окрестности Аркаима - это территория, которая представляет неподдельный интерес для геологов. Уже более 25 лет здесь ежегодно работают многочисленные специалисты. Результаты их исследований - это десятки научных статей и монографий, богатые коллекции образцов в фондах музея, выставки, туристические маршруты и тексты к геологическим экскурсиям», - сообщает челябинский государственный историко-культурный заповедник в своей официальной группе ВКонтакте.

Сама территория Аркаима является огромным геологическим музеем под открытым небом: по линии геологического разлома проложила свое русло степная река Большая Караганка, в ландшафте совмещаются многочисленные геологические комплексы, образовавшиеся сотни миллионов лет назад. Главными среди них стали вулканогенные и осадочные породы, сформировавшиеся в подводных условиях на окраине Уральского палеоокеана.

В этом году строительство геологической экспозиции, получившей название «Память Земли», подходит к своему логическому завершению. Уже осенью она будет полностью оформлена, а торжественное открытие приурочат к началу летнего туристического сезона в следующем году.