На берегу Тургояка соберутся любители ЗОЖ

С 1 по 3 июня на берегу озера Тургояк (Миасс, Челябинской области) пройдет второй фестиваль ORGANIC NATION 2.0, организаторы которого предлагают развить идею здорового образа жизни.

Мероприятие позиционируется как новый формат современного и здорового досуга для всей семьи. Помимо йога-практик с 20 хедлайнерами со всего мира, в программе предусмотрены водные виды спорта, экстремальные активности и спортивные соревнования, для детей – развивающая анимация, игры и квесты.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, на фестиваль соберутся не только профессионалы отрасли и участники рынка (студии йоги, фитнес-клубы, велнесс-центры), но и более 500 любителей йоги и практикующих здоровый образ жизни.