На благо Челябинской области будут работать пчелки из Украины

Украинские пчелы получили южноуральскую «прописку» и будут трудиться на благо Челябинской области. Крылатые труженицы прибыли в наш регион из Закарпатья в 1890 пчелопакетах.

Въезд пчелам разрешили Росельхознадзор и управление ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Должностные лица отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте регионального Россельхознадзора в ходе проведения досмотра пчелопакетовнарушений перемещения животноводческих грузов не выявили.

За весь 2018-й год на Южный Урал было ввезено 1080 пчелопакетов, сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.