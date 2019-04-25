На ЧЦЗ подвели итоги весеннего субботника

На Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании подвели итоги традиционного весеннего субботника.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации ПАО «ЧЦЗ», в 2019 году традиция проведения апрельских субботников в России отметила свое 100-летий. За 84-летнюю историю Челябинского цинкового завода участие в субботниках стало для металлургов доброй традицией. Сейчас подразделения предприятия боролись за звание «Цех высокой культуры». Специально созданная комиссия оценила чистоту уборки производственных площадок, разработку и выполнение мероприятий по культуре производства, а также внедрение системы «5S». Все площадки были единогласно приняты комиссией без нареканий. По итогам конкурса наилучших показателей добились два цеха – электротехнический и гидрометаллургический. Победителей весеннего марафона чистоты поздравил генеральный директор Павел Избрехт.

- Субботник — это прекрасный способ поднятия корпоративного духа и сплочения коллектива. Такие мероприятия создают условия для неформального общения и взаимодействия, налаживания коммуникаций, позволяют коллегам лучше узнать друг друга, а самое главное получить результат: чистоту и благоустройство родного предприятия, - отметил директор по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «ЧЦЗ» Константин Розенберг.

По мнению самих металлургов, участие в субботниках для каждого человека – это возможность внести реальный вклад в защиту окружающей среды. Приведение своего рабочего места в порядок – это первый шаг к применению системы «бережливого производства».