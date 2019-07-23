На Челябинском цинковом подведены итоги конкурса «Лучшие представители рабочих профессий»

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшие представители рабочих профессий».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе общественных связей ПАО «ЧЦЗ», всего жюри под руководством директора по работе с персоналом и административным вопросам Константина Розенберга рассмотрело 230 заявок. Трудовые достижения заводчан оценивали в семи номинациях: «Традиции и авторитет», «Лучший молодой рабочий», «Настоящий профессионал», «Лучший наставник», «Лучший мастер», «Лучший рационализатор» и «Лучший рабочий коллектив». Основными критериями для оценки участников стали производственные показатели, сложность задач, решаемых конкурсантом на производстве и участие в общественной жизни завода.По итогам 2019 года лучших производственных показателей добились девять сотрудников предприятия, получивших награды в индивидуальных номинациях, и двадцать два сотрудника технологической бригады № 4 вельц-цеха, ставшей победителем в номинации «Лучший рабочий коллектив».

По словам победителя конкурса в номинации «Лучший молодой рабочий» аппаратчика-гидрометаллурга Степана Усова, на заводе из его родственников сложилась целая трудовая династия. Свою судьбу с ЧЦЗ связали дедушка, бабушка, папа, тетя, дядя и брат. Поэтому, когда пришло время определяться с профессией, выбор был очевиден — металлургия. В дружном заводском коллективе старшие товарищи всегда помогут и подскажут. Всегда можно рассчитывать на поддержку мастера и коллег первой бригады. Металлургов объединяет не только трудовая деятельность, но и совместный досуг, выступления на соревнованиях.