На Челябинском цинковом подведены итоги конкурса «Лучшие представители рабочих профессий»
Общество
Сегодня, 10:28

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе подведены  итоги ежегодного  конкурса «Лучшие представители рабочих профессий».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе общественных связей ПАО «ЧЦЗ», всего жюри под руководством директора по работе с персоналом и административным вопросам Константина Розенберга рассмотрело 230 заявок. Трудовые достижения заводчан оценивали в семи номинациях: «Традиции и авторитет», «Лучший молодой рабочий», «Настоящий профессионал», «Лучший наставник», «Лучший мастер», «Лучший рационализатор» и «Лучший рабочий коллектив». Основными критериями для оценки участников стали производственные показатели, сложность задач, решаемых конкурсантом на производстве и участие в общественной жизни завода.По итогам 2019 года лучших производственных показателей добились девять сотрудников предприятия, получивших награды в индивидуальных номинациях, и двадцать два сотрудника технологической бригады № 4 вельц-цеха,  ставшей победителем в номинации «Лучший рабочий коллектив».

По словам победителя конкурса  в номинации «Лучший молодой рабочий» аппаратчика-гидрометаллурга  Степана  Усова, на заводе из его родственников сложилась целая  трудовая династия.  Свою судьбу с ЧЦЗ связали  дедушка, бабушка, папа, тетя, дядя и брат.  Поэтому, когда пришло время определяться с профессией, выбор был очевиден — металлургия. В дружном заводском коллективе старшие товарищи всегда помогут и подскажут.  Всегда можно рассчитывать на поддержку мастера  и коллег  первой бригады. Металлургов объединяет не только трудовая деятельность, но и совместный досуг, выступления  на соревнованиях. 

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