На челябинской Кировке сегодня откроется фотовыставка о комсомоле

В Челябинске сегодня, 26 октября, в 16 часов на Кировке откроется фотовыставка к столетию комсомольского движения. Это уже второй выставочный проект, который реализует государственный исторический музей в честь большого юбилея ВЛКСМ.

На выставке рядом с фотостудией «Каменный пояс» (галерея «Открытый город») будут представлены редкие фотографии с выдающимися личностями, знаменательными событиями в истории комсомольского движения и многое другое. Открывать фотовыставку будет специально подготовленный перформанс от «Студии М» (режиссер Радик Рябков).

Театральное действо, посвященное комсомолу, развернется прямо на пешеходной улице. Кроме того, на торжественном открытии будут представители правительства Челябинской области, министерства культуры региона, почетные комсомольцы и фотографы-комсомольцы.

Гости выставки увидят 30 планшетов с 60-ю фотографиями из фотоархива исторического музея.