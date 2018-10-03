На ЧМК побывали финалисты всероссийского чемпионата METALL CUP

Универсальный рельсобалочный стан Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетили финалисты Всероссийского чемпионата по технологической стратегии в металлургии Metall Cup.

На ЧМК побывали студенты металлургических факультетов из разных городов России. Все они приехали на финал чемпионата Metall Cup. В 2018 году он проходит на базе Южно-Уральского государственного университета с 1 по 4 октября. 15 лучших команд из технических вузов страны будут решать сложные задачи в борьбе за первое место.

Помимо самого соревнования, в программе финалистов знакомство с передовыми металлургическими площадками Южного Урала. Будущим металлургам провели экскурсию по Челябинскому металлургическому комбинату Группы «Мечел»: показали современное оборудование для производства и транспортировки строительной балки и рельсового проката. Рассказали об уникальной технологии создания 100-метровых рельсов и их закалки в полимере.

«На ЧМК развиты программы сотрудничества с учебными заведениями, мы рады поделиться опытом со студентами и рассказать о своем производстве. Промышленные предприятия всегда испытывают потребность в высокопрофессиональных кадрах, поэтому такое сотрудничество полезно и интересно для всех участников», – рассказывает директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.