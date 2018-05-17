На дорогах Челябинска появятся «пассажирские» полосы для общественного транспорта. Автомобилистам въезд будет запрещен.

Об этом стало известно на заседании комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре, которое состоялось 16 мая в администрации Челябинска.

«После обработки материалов анализа транспортных потоков выделенные полосы появятся на участке улицы Труда от улицы Энгельса до улицы Северо-Крымской», - рассказал начальник управления транспорта Роман Болотов.

Выделенные полосы позволят автобусам и троллейбусам избегать пробок в часы пик.

За движением будут следить видеокамеры – если на полосе появится обычная машина, водителю будет грозить крупный штраф.

Согласно правилам дорожного движения, водитель автомобиля может выехать на выделенную полосу в том случае, если он осуществляет поворот в соответствующем направлении. Естественно, выделенная полоса должна быть отмечена прерывистой линией разметки.

При этом, если правила дорожного движения запрещают движение всех транспортных средств по выделенной полосе, то они никак не ограничивают движение автобусов, троллейбусов, автомобилей такси и велосипедстов.

Например, если выделенная полоса отделена от остальной дороги прерывистой линией разметки, и в данном направлении есть хотя бы еще одна полоса движения, предназначенная для всех, то автобусы и троллейбусы при желании могут выезжать на эту полосу. Общественный транспорт на дороге с выделенной полосой имеет больше пространства для маневра, чем все остальные автомобили.

«Я прошу разработчиков обратить особое внимание на обеспечение безопасных выездов автомобилей со стоянок и парковок, выходящих на «пассажирские» полосы», - отметил председатель комиссии Александр Вышегородцев.

Отметим, что для организации выделенных полос магистрали города должны соответствовать ряду требований. Во-первых, транспорт должен проходить по участку регулярно. Во-вторых, проезжая часть должна иметь достаточную ширину, а сами полосы не должны мешать автомобилям парковаться в специально отведенных для этого местах.

Выделенные полосы для общественного транспорта уже доказали свою эффективность в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Если эксперимент с первой полосой в Челябинске себя оправдает, такие же участки появятся и на других улицах города.