На карьере «Красная Горнячка» началась откачка воды

На карьере шахты «Красная Горнячка», что находится на территории города Копейска (Челябинская область), заработал насос. Плавучая станция качает 140 кубометров воды в час. Откачка будет проводиться круглосуточно, без остановки. На аварийный случай есть резервная станция, которую подрядчик гарантирует привезти и смонтировать в течение дня.

«Хочется от лица копейчан поблагодарить областные власти и руководителя региона Алексея Текслера за оказанную Копейску поддержку. Подтопление территории - одна из ключевых проблем округа, которую больше нельзя откладывать на завтра. Жители поселков Горняк, Новостройка, РМЗ, Бажово и Козырево каждый год страдают в период весенних паводков и летних дождей. При поддержке губернатора с этого года мы приступаем к откачке воды из шахты «Красная Горнячка» на постоянной основе. И если заниматься этим целенаправленно, то эффект от этих мероприятий со временем обязательно будет. В этом году мы приняли решение откачивать воду до ноября», - сообщил исполняющий обязанности Копейска Андрей Фалейчик.

Напомним, что в середине апреля руководитель Челябинской области Алексей Текслер побывал на бывшей шахте «Красная Горнячка». Тогда он поручил выделить Копейскому городскому округу на ликвидацию весеннего половодья 8,8 млн рублей, еще 2 млн рублей добавил бюджет муниципалитета. На эти средства сейчас и ведется откачка воды в районе шахты «Красная горняка».

«По сравнению с прошлым годом вода в карьере «Красная Горнячка» поднялась на полтора метра. Сегодня уровень зеркала водоема достигает отметки 189, 6 метра над уровнем моря по балтийской системе. Примерно через три недели уже визуально будет видно, что уровень воды в карьере пойдет на понижение», - рассказал директор ООО «Водоресурс» Евгений Щербатов.

По словам подрядчика, по условиям контракта за сезон будет откачано 500 тысяч кубометров воды. В этом случае прогнозируется, что уровень воды опустится до 185 метров над уровнем моря. «Это даст большой результат для жителей близлежащих поселков, вода уйдет, подтопления будут ликвидированы», - отмечает Евгений Щербатов.

Добавим, что откачка воды осуществляется в реку Миасс по водоканалу, протяженность которого составляет свыше 20 километров. Водоканал проложен еще в 2009 году и ООО «Водоресурс» поддерживает его техническое состояние.