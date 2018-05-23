На Коркинский разрез скоро приедут китайцы на сверхновых иномарках

На Южный Урал в рамках международного ралли, посвященного проведению чемпионата мира по футболу ФИФА-2018, прибывает команда путешественников из Китая.

К Челябинской области иностранные гости проявили особый интерес, поскольку в 2020 году наш регион станет площадкой проведения саммитов ШОС и БРИКС.

В рамках своего визита в Челябинскую область путешественники планируют посетить Коркинский разрез, озеро Тургояк, побывать в эпицентре событий на Чебаркульском полигоне в рамках военно-патриотического проекта «Заря», познакомиться с экспонатами Златоустовской оружейной фабрики, подняться на Черную скалу в национальном парке «Таганай».

В Челябинске путешественники планируют проникнуться гастрономической культурой города, посетят излюбленные многими жителями южноуральской столицы рестораны.

В соответствии с графиком пробега, визит группы на Южный Урал (Челябинск, Чебаркуль, Миасс, Златоуст) запланирован на период с 28-го мая по первое июня.

Команда путешественников из КНР отправилась в увлекательный тур по городам России в рамках укрепления и развития культурно-туристических связей.

Путешествие организовано в формате ралли (четыре новых модели которые Volkswagen T-roc только в декабре текущего года выйдут на массовый рынок, предоставил для путешествия завод FAW-Volkswagen в Китае). Старт состоялся в китайской Маньчжурии.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, иностранные гости проедут через 11 субъектов Российской Федерации: Забайкальский, Красноярский край, республику Татарстан, Иркутскую, Новосибирскую, Омскую, Челябинскую, Свердловскую, Нижегородскую, Владимирскую и Московскую области. Финиш состоится в Москве, конечной точкой маршрута станет стадион «Лужники».

Ралли организовано в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, проект носит социальный и общественно значимый характер, который направлен на укрепление и развитие взаимоотношений между странами. Участники ралли планируют побывать на спортивных объектах, которые станут площадками проведения грандиозного спортивного события. Это стадионы Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода и Москвы.

Целью пробега является знакомство по маршруту следования с промышленными, архитектурными, историческими и природными достопримечательностями, с национальной культурой, традициями и кухней народов и людей, населяющих регионы Российской Федерации.

По завершении автопробега участники презентуют в КНР ролик о путешествии по России.