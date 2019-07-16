На озере Курочкино состоится фестиваль народных напитков

На базе отдыха Курочкино (Челябинская область) в конце недели,19 и 20 июля, можно будет попробовать уникальную питьевую продукцию на четвертом по счету фестивале народных напитков. На фестивале будет представлено более 30 предприятий из 17 городов как Челябинской области, так и соседних областей.

Вечером 19 июля фестиваль откроется концертом. 20 июля фестиваль будет работать с 12:00 до 23:00, предусмотрена культурная программа, а также концерт, в котором примут участие около 16 коллективов.

Фестиваль позиционируется как семейный. Для маленьких гостей предусмотрены детские площадки, работа аниматоров. Также сам фестиваль делится на две зоны: алкогольную и безалкогольную. Попробовать можно будет самую разнообразную питьевую продукцию: квас, сидр, медовуху, пиво и прочее.

На территории фестиваля работает большой палаточный городок. Из гастрономических изысков гвоздем программы станут раки, а, по словам организаторов, каждый гость сможет удовлетворить свой аппетит с любым количеством денег в кармане.

Как отметил директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов на пресс-конференции, посвященной мероприятию: «Наша цель состоит в том, чтобы как можно больше людей знало о таких мероприятиях, приезжало, знакомилось с областью. Фестиваль – та точка притяжения туристов, которая расскажет о гостеприимности Южного Урала».

Как отметили организаторы мероприятия, важнейшим показателем успешности фестиваля станет не количество участников, а процент довольных гостей фестиваля.

Допускается возможность обратного трансфера с фестиваля (предположительное время отъезда 23:30 19 и 20 июля).