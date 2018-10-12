На пост главы Еткульского района претендуют шестеро

Шесть человек намерены участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Еткульского муниципального района (Челябинская область). Этот пост стал вакантным после досрочной отставки главы Василия Головчинского, руководившего муниципалитетом в общей сложности более 23 лет.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, в списке претендентов исполняющий обязанности главы Еткульского района, вице-мэр Юрий Кузьменков, председатель Собрания депутатов Еткульского района Юрий Михайлов, глава Еманжелинского сельского поселения Олег Бобырев, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Коелгинское» Анатолий Шундеев (его отец – Иван Шундеев – более 40 лет руководил колхозом, а сейчас СПК), индивидуальный предприниматель Александр Андрусенко и временно неработающий Алексей Константинов.

Пятеро из шести кандидатов старше 50 лет: Андрусенко – 60 лет, Шундееву – 57 лет, Кузьменкову – 55 лет, Бобыреву – 53 года, Михайлову – 51 год. Самому молодому претенденту – 35 лет.

Напомним, прием заявлений завершается в предстоящие выходные. Губернатор Борис Дубрвоский уже сформировал свою половину конкурсной комиссии, которая займется отбором кандидатов. Конкурс намечен на 20 ноября.