На пункте пропуска Бургистое будет затруднен проезд автотранспорта. Временное неудобство связано с реконструкцией автомобильной дороги А-310.

В связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан с обустройством подъездов к многостороннему автомобильному пункту пропуска Бугристое, введены временные ограничения на движение транспортных средств в виде организации реверсивного движения и ограничения скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В настоящее время ограничения введены на участке автомобильной дороги от пункта пропуска Бугристое до государственной границы с Республикой Казахстан и продлятся до июля текущего года. Для движения транспортных средств, следующих на въезд в Российскую Федерацию, используется полоса встречного движения.

С учетом проводимых работ в пункте пропуска Бугристое прогнозируется скопление транспортных средств, следующих через государственную границу.

В связи с этим Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области напоминает о том, что граждане Республики Казахстан и Российской Федерации могут использовать для пересечения границы пункты пропуска Мариинский и Николаевка, работающие в штатном режиме, а также просит заранее планировать маршрут движения и учитывать введенные временные ограничения.

С целью сокращения времени следования в пути, а также исключения возможных неудобств, связанных с поездкой, предлагается использовать для пересечения границы указанные выше пункты пропуска.