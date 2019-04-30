На «Рависе» выбрали лучшего оформителя пасхального яйца
Профком агрохолдинга «Равис» впервые провел конкурс на лучшее оформление пасхального яйца.
Первое место завоевала работа Елены Тумановой (ДФТ), второе - Елены Кучкановой (бройлерный цех №2), третье место присудили Вячеславу Сухорукову (кормоцех).
Победительнице и призерам вручили сертификаты на покупку бытовой техники. Все участники получили памятные призы.
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Равис», в конкурсе приняли участие 28 человек, представившие 37 работ из бисера, ниток, бумаги, салфеток и ленточек. Конкурс показал, что на предприятии работают люди творческие и талантливые. Победителей выбрали по итогам анонимного голосования.
Выставка конкурсных работ была организована в столовой компании «Равис». Все поделки передадут в Есаульский дом-интернат.
Фото предоставлено компанией «Равис»