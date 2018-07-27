«На рудниках» у Слюдяной горы: в Челябинской области пройдет третья семейная ярмарка

В Челябинской области в третий раз пройдет ярмарка «На рудниках». У подножья Слюдяной горы жители региона снова соберутся целыми семьями. Это случится через неделю, четвертого-пятого августа.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе центра развития туризма Челябинской области, помимо большой зоны распродажи, гостям подарят развивающие мастер-классы, эко-квесты и экскурсии по территории туристического парка. Главной площадкой снова выступит бывший индустриальный ангар, где пройдут сценическая и мультипликационная программы.

Гостей праздника ждут встречи с гештальт-терапевтом, детским писателем, мастером мультипликации, специальный показ от фестиваля «Мультфильмы во дворе» - девять работ современных анимационных студий, которые будет интересно посмотреть как детям, так и взрослым.

Вечером первого дня ярмарки начнется специальная астрономическая программа. Астронома Павел Скрипниченко расскажет, грозит ли нашей планете столкновение с астероидом или кометой. А с наступлением сумерек можно будет понаблюдать за небесными объектами в специальные телескопы от школы астрономии.