На рынках и ярмарках в Челябинске будет создано порядка 600 бесплатных мест для садоводов. Традиционно горожане смогут купить урожай и местных сельхозтоваропроизводителей и представителей крестьянско-фермерских хозяйств.

Агроярмарки, которые уже стали традиционными для Челябинска, пройдут в областном центре и в этом году.

Челябинцы смогут купить свежие и качественные продукты питания непосредственно у самих производителей — по доступным ценам, без торговых надбавок. И фрукты, и овощи, молочную и мясную продукцию.

«У нас в регионе очень много личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Они всегда в ярмарках участвуют и с удовольствием привозят свой продукцию», - сказал начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования Минсельхоза Челябинской области Юрий Засыпкин.

Как отметил председатель челябинского регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев, несмотря на то, что зима была малоснежная, челябинские садоводы также рассчитывают, что также смогут порадовать горожан свежими овощами и фруктами.

«Кто-то для себя будет выращивать, а кто-то понесет урожай для продажи на рынок. Садоводы традиционно активно принимают участие в сезонных ярмарках», - добавил Константин Толкачев.

Планируется, что в этом году на рынках и ярмарках в Челябинске для садоводов будет организовано порядка 600 бесплатных мест для реализации продукции, выращенной на садовых участках.

Инна Шемаева