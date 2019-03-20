На школьные каникулы назначены дополнительные поезда из Челябинска

Южно-Уральская железная дорога назначила дополнительный поезд из Челябинска в Москву через Екатеринбург. Это связано с повышенным спросом на перевозки в период весенних школьных каникул.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, дополнительный поезд №280/279 сообщением Челябинск – Москва (через Екатеринбург) назначен на 23 и 27 марта. Он будет отправляться из Челябинска в 3 часа 16 минут, в Екатеринбург прибывать 8 часов 26 минут, а в Москву на следующий день после выезда (24 и 28 марта) в 12 часов 15 минут.

Из Москвы поезд будет отправляться 24 и 28 марта в 22 часа 8 минут. Прибытие в Екатеринбург ожидается через сутки с небольшим - 26 и 30 марта - в 5.53 утра. В Челябинске будет ожидается в 11 часов 5 минут.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

В целом в период весенних школьных каникул АО «ФПК» назначит 7 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся по маршрутам Новокузнецк – Казань, Новокузнецк – Санкт-Петербург, Томск – Санкт-Петербург, Екатеринбург – Казань, Челябинск – Москва, Уфа – Санкт-Петербург, Красноярск – Санкт-Петербург.