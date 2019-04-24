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На субботнике специалисты «Интерсвязи» показали, что умеют работать не только головой, но и руками

Более 500 специалистов компании «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Урала – вышли сегодня в Челябинске на традиционный весенний субботник.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в компании «Интерсвязь», сначала жители города приняли колонну программистов,  инженеров по подключению, операторов call-центра и топ-менеджеров  в  синей спецодежде, выстроившуюся вдоль Комсомольского проспекта,  за митингующих, но потом обратили внимание на метлы и ведра с краской в их руках. IT-специалисты собрались не на протестный митинг, а на субботник. За несколько часов  они привели в порядок бордюры и прилегающую территорию вдоль одной из главных дорожных артерий города, доказав что умеют хорошо работать не только головой, но и руками. Грандиозную весеннюю уборку улиц  Челябинска компания «Интерсвязь»  проходит  уже восьмой год подряд. 

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Интерсвязь