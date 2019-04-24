На субботнике специалисты «Интерсвязи» показали, что умеют работать не только головой, но и руками
Более 500 специалистов компании «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Урала – вышли сегодня в Челябинске на традиционный весенний субботник.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в компании «Интерсвязь», сначала жители города приняли колонну программистов, инженеров по подключению, операторов call-центра и топ-менеджеров в синей спецодежде, выстроившуюся вдоль Комсомольского проспекта, за митингующих, но потом обратили внимание на метлы и ведра с краской в их руках. IT-специалисты собрались не на протестный митинг, а на субботник. За несколько часов они привели в порядок бордюры и прилегающую территорию вдоль одной из главных дорожных артерий города, доказав что умеют хорошо работать не только головой, но и руками. Грандиозную весеннюю уборку улиц Челябинска компания «Интерсвязь» проходит уже восьмой год подряд.