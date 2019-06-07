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На Свердловском проспекте Челябинска сегодня закроют движение

На Свердловском проспекте Челябинска сегодня, седьмого июня, будет прекращено движение в сторону Алого поля. Движение закроют на участке от дома №40 в связи с реконструкцией участка теплотрассы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, до шести утра вторника, 11-го июня, движение транспорта будет организовано через парковку около здания «Шининвеста».

Водителей просят учитывать ограничения, следовать схемам движения и заранее планировать свой маршрут.

Работы на объекте ведутся силами ООО «Интерполис».

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